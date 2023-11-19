



В РФ заявили об атаке дрона на Москву. Видео

Ночью, 19 ноября, российские силы ПВО якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника.



Это произошло в Богородском городском округе Московской области – беспилотник летел в столицу РФ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.



"Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", – заявил мэр Москвы.



В Министерстве обороны РФ также сообщили о якобы прекращенной попытке атаковать Москву с помощью беспилотника.



Впоследствии в сети появились фото и видео последствий атаки беспилотника:



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