В РФ заявили об атаке дрона на Москву. Видео
Ночью, 19 ноября, российские силы ПВО якобы отразили атаку летевшего на Москву беспилотника.
Это произошло в Богородском городском округе Московской области – беспилотник летел в столицу РФ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", – заявил мэр Москвы.
В Министерстве обороны РФ также сообщили о якобы прекращенной попытке атаковать Москву с помощью беспилотника.
Впоследствии в сети появились фото и видео последствий атаки беспилотника:
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