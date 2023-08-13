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В РФ заявили об атаке БПЛА в Белгородской области
13.08.2023 11:07 Ирина Демьянова

В РФ заявили об атаке БПЛА в Белгородской области

Министерство обороны РФ в своем Telegram заявило, что ночью 13 августа украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию. Однако он якобы был сбит над Белгородской областью.

В российском Министерстве обороны сообщили, что около 4 часов утра БПЛА самолетного типа пытался осуществить атаку по объектам на территории РФ.

В РФ утверждают, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

В Минобороны РФ уверяют, что в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.

 

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