



В РФ заявили об атаке БПЛА в Белгородской области

Министерство обороны РФ в своем Telegram заявило, что ночью 13 августа украинский беспилотник пытался атаковать российскую территорию. Однако он якобы был сбит над Белгородской областью.



В российском Министерстве обороны сообщили, что около 4 часов утра БПЛА самолетного типа пытался осуществить атаку по объектам на территории РФ.



В РФ утверждают, что дрон был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.



В Минобороны РФ уверяют, что в результате атаки беспилотника нет разрушений и пострадавших.



