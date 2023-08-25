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В РФ заявили о сбитой ракетой над Калужской областью
25.08.2023 07:58 Ирина Демьянова

В РФ заявили о сбитой ракетой над Калужской областью

Система противовоздушной обороны сбила в небе над Калужской областью украинскую ракету доработанного комплекса ПВО С-200. Об этом сообщает Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200. Ракета обнаружена и уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
 

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