



В РФ завершили расследование дела о групповом дезертирстве

Завершилось расследование дела о групповом дезертирстве российских мобилизованных из зоны боевых действий в Украине.



Об этом сообщает "Коммерсант".



Уточняется, что фигуранты уголовного дела сбежали с оружием из полевого лагеря в "ЛНР" до Московской области. Там они сдались полиции.



По словам дезертиров, Евгения Кравченко, Дмитрия Медведева, Александра Бабенко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеев, Игоря Медведева и Дениса Балахина, которые были мобилизованы в Калининградской области, они совершили побег из-за плохих условий службы.



Также они пожаловались на отсутствие подготовки к участию в боевых действиях.



