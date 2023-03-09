В РФ завершили расследование дела о групповом дезертирстве
Завершилось расследование дела о групповом дезертирстве российских мобилизованных из зоны боевых действий в Украине.
Об этом сообщает "Коммерсант".
Уточняется, что фигуранты уголовного дела сбежали с оружием из полевого лагеря в "ЛНР" до Московской области. Там они сдались полиции.
По словам дезертиров, Евгения Кравченко, Дмитрия Медведева, Александра Бабенко, Николая Колмачева, Александра Богаченко, Александра Елисеев, Игоря Медведева и Дениса Балахина, которые были мобилизованы в Калининградской области, они совершили побег из-за плохих условий службы.
Также они пожаловались на отсутствие подготовки к участию в боевых действиях.