



В РФ запретили песню Oxxxymiron и потребовали удалить ее с официальных платформ

Октябрьский районный суд Петербурга согласился с требованиями прокуратуры запретить в России песню (Мирон Федоров) “Ойда” и потребовал удалить ее с официальных платформ. Об этом сообщает “Бумага”.



В прокуратуре пришли к выводу, что музыкант “указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны” и положительно высказывается о нарушении территориальной целостности России. По мнению прокурора, результатом прослушивания песни могут стать “некие действия, в результате которых будет нарушена территориальная целостность РФ”. Речь идет о следующих строчках:

“Фанаты не забывают о трубадуре

Передаю привет СК и прокуратуре

Воздушный поцелуй красивым кисам на Обводный

Ингрия будет свободной”.



Ранее музыканта оштрафовали на 70 тысяч рублей по делу о “публичных призывах к действиям, нарушающим территориальную целостность РФ”. Поводом также стала песня "Ойда", в которой прокуратура Санкт-Петербурга нашла “лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны”.



В декабре рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей по делу о "дискредитации" российской армии из-за ролика во "ВКонтакте". "Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас Россия развязывает против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство", – говорил рэпер.