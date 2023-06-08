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Oxxxymiron
08.06.2023 01:32 Наталья Богинская

В РФ запретили песню Oxxxymiron и потребовали удалить ее с официальных платформ

Октябрьский районный суд Петербурга согласился с требованиями прокуратуры запретить в России песню  (Мирон Федоров) “Ойда” и потребовал удалить ее с официальных платформ. Об этом сообщает “Бумага”.

В прокуратуре пришли к выводу, что музыкант “указывает на необходимость пересборки дома, то есть страны” и положительно высказывается о нарушении территориальной целостности России. По мнению прокурора, результатом прослушивания песни могут стать “некие действия, в результате которых будет нарушена территориальная целостность РФ”. Речь идет о следующих строчках:
     “Фанаты не забывают о трубадуре
      Передаю привет СК и прокуратуре
      Воздушный поцелуй красивым кисам на Обводный
      Ингрия будет свободной”.

Ранее музыканта оштрафовали на 70 тысяч рублей по делу о “публичных призывах к действиям, нарушающим территориальную целостность РФ”. Поводом также стала песня "Ойда", в которой прокуратура Санкт-Петербурга нашла “лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны”.

В декабре рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей по делу о "дискредитации" российской армии из-за ролика во "ВКонтакте". "Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас Россия развязывает против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление. Россия прямо сейчас бомбит суверенное государство", – говорил рэпер.

 

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