



В РФ загадочно погиб еще один топ-чиновник, упав за борт катера

В России погиб управляющий директор госкорпорации развития Дальнего Востока и Арктики, 39-летний Иван Печорин, который курировал авиационную отрасль.



О смерти Печорина сообщила пресс-служба предприятия.



РосСМИ заявили, что мужчина погиб вечером в субботу, 10 сентября, в районе мыса Игнатьева в Приморском Крае РФ. Его нашли в районе села Берегово на противоположной стороне Амурского залива. По данным СМИ, он выпал из катера на полном ходу.



Печорин стал последним российским руководителем энергетического сектора, погибшим при невыясненных обстоятельствах.

