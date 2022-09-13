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В РФ загадочно погиб еще один топ-чиновник, упав за борт катера
13.09.2022 11:09 Евгения Маркова

В РФ загадочно погиб еще один топ-чиновник, упав за борт катера

В России погиб управляющий директор госкорпорации развития Дальнего Востока и Арктики, 39-летний Иван Печорин, который курировал авиационную отрасль.

О смерти Печорина сообщила пресс-служба предприятия.

РосСМИ заявили, что мужчина погиб вечером в субботу, 10 сентября, в районе мыса Игнатьева в Приморском Крае РФ. Его нашли в районе села Берегово на противоположной стороне Амурского залива. По данным СМИ, он выпал из катера на полном ходу.

Печорин стал последним российским руководителем энергетического сектора, погибшим при невыясненных обстоятельствах. 
 

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