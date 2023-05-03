



В РФ выявили очередную попытку "диверсии" на железной дороге

В среду, 3 мая, в России сообщили об очередной неудачной попытке диверсии на железной дороге.



По данным Telegram-канала SHOT, это случилось в Краснодарском крае.



Личности причастных к попытке диверсии не установлены. Уточняется, что сотрудники ж/д нашли спички, ватные диски, пропитанные жидкостью, вероятно, легко воспламеняемой, а также бумагу со следами горения.



Уточняется, что неизвестные, как и в других подобных случаях, пытались поджечь релейный шкаф. Это случилось на перегоне Агроном – Динская. Правоохранители заметили, что металлическая дверь шкафа была открыта и полита жидкостью. Инцидент не повлиял на расписание движения поездов.

