Новости » Происшествия
В РФ выявили очередную попытку "диверсии" на железной дороге
03.05.2023 18:20 Алина Груднева

В РФ выявили очередную попытку "диверсии" на железной дороге

В среду, 3 мая, в России сообщили об очередной неудачной попытке диверсии на железной дороге.

По данным Telegram-канала SHOT, это случилось в Краснодарском крае.

Личности причастных к попытке диверсии не установлены. Уточняется, что сотрудники ж/д нашли спички, ватные диски, пропитанные жидкостью, вероятно, легко воспламеняемой, а также бумагу со следами горения.

Уточняется, что неизвестные, как и в других подобных случаях, пытались поджечь релейный шкаф. Это случилось на перегоне Агроном – Динская. Правоохранители заметили, что металлическая дверь шкафа была открыта и полита жидкостью. Инцидент не повлиял на расписание движения поездов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы