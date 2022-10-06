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В РФ возбуждено первое уголовное дело на уклониста
06.10.2022 02:30 Алина Груднева

В РФ возбуждено первое уголовное дело на уклониста

В России возбуждено первое уголовное дело в отношении человека, который уклонился от частичной мобилизации.

 
Об этом сообщает "Медуза".
 
По данным издания, дело возбудил Зареченский межрайонный следственный отдел СК РФ по Пензенской области. К ответственности хотят привлечь 32-летнего мужчину, отказавшегося подписать повестку.
 
По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, уклониста задержал ОМОН. 
 
Правозащитник подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.

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