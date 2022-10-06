



В РФ возбуждено первое уголовное дело на уклониста

В России возбуждено первое уголовное дело в отношении человека, который уклонился от частичной мобилизации.

Об этом сообщает "Медуза".

По данным издания, дело возбудил Зареченский межрайонный следственный отдел СК РФ по Пензенской области. К ответственности хотят привлечь 32-летнего мужчину, отказавшегося подписать повестку.

По словам главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, уклониста задержал ОМОН.

Правозащитник подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.