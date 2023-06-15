



В РФ судят защитников Мариуполя

В Ростове-на-Дону прошел суд над украинскими защитниками Мариуполя, которые год назад попали в российский плен.



По данным Associated Press, в РФ судят 22 бойцов полка "Азов".



Украинцев обвиняют в причастности к "к террористической организации и участии в акциях по свержению российских властей в Донецкой области".



Если будет признана их "вина", защитникам Мариуполя может грозит от 15 лет до пожизненного. Всего под обвинения попали 24 украинца, однако двоих из них удалось обменять.

