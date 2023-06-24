



В РФ сбои в работе Telegram: власти предупредили о возможном ограничении

В нескольких регионах России наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram. Есть вероятность, что сбои происходят из-за возросшей нагрузкой на фоне военного мятежа, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.



Проблемы с функционированием популярного мессенджера замечены в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской и Волгоградской областях.



Кроме того, сбои в работе месенджера возникли и в Новосибирске, Сочи, Краснодаре и во временно оккупированном Севастополе, отмечают росСМИ.



Проблемы начались после 11:00..



В сети появляются предположения, что сбои могут быть связаны с возросшей нагрузкой на Telegram на фоне военного мятежа чвк “Вагнер”.



Тем временем, Роскомнадзор, заявление которого в субботу цитируют росСМИ, заявил, что в районе контртеррористической операции могут ограничить интернет.



"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов", - сообщили в ведомстве.



При этом, как утверждают в Роскомнадзоре, работа мессенджера Telegram на территории России сейчас якобы "не ограничивается".



