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В РФ сбои в работе Telegram: власти предупредили о возможном ограничении
24.06.2023 15:21 Ирина Демьянова

В РФ сбои в работе Telegram: власти предупредили о возможном ограничении

В нескольких регионах России наблюдаются сбои в работе мессенджера Telegram. Есть вероятность, что сбои происходят из-за возросшей нагрузкой на фоне военного мятежа, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Проблемы с функционированием популярного мессенджера замечены в Москве, Санкт-Петербурге, Воронежской и Волгоградской областях.

Кроме того, сбои в работе месенджера возникли и в Новосибирске, Сочи, Краснодаре и во временно оккупированном Севастополе, отмечают росСМИ.

Проблемы начались после 11:00..

В сети появляются предположения, что сбои могут быть связаны с возросшей нагрузкой на Telegram на фоне военного мятежа чвк “Вагнер”.

Тем временем, Роскомнадзор, заявление которого в субботу цитируют росСМИ, заявил, что в районе контртеррористической операции могут ограничить интернет.

"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов", - сообщили в ведомстве.

При этом, как утверждают в Роскомнадзоре, работа мессенджера Telegram на территории России сейчас якобы "не ограничивается".

 

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