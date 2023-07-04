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дрон
04.07.2023 07:26 Наталья Богинская

В РФ сбиты четыре дрона – в Новой Москве, Московской и Калужской областях. Видео

В Новой Москве средствами РЭБ подавлены два дрона, еще два в Московской и Калужской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

“По предварительным данным, три беспилотника в разное время направлялись в сторону Москвы. Средствами РЭБ два из них подавлены в Новой Москве, один – в Калужской области”, – отметил собеседник агентства.

По данным издания, это были беспилотники самолетного типа. Информации о пострадавших нет.

Позже стало известно, что еще один дрон такого же типа был сбит в районе подмосковной Кубинки.

Жители Новой Москвы рассказали Mash, что взрывы с интервалом пять минут прозвучали в районе поселка Валуево. Как отмечает Telegram-канал, между ними прошло около пяти минут.

Визуальных повреждений на месте падения дронов не обнаружено, территорию и окрестности обследует полиция и специальные службы.

Telegram-канал Baza позже сообщил, что самолеты, которые летят во Внуково, начали перенаправлять в другие аэропорты. На сайте Внуково уточняется, что рейсы из Шарм-Эль-Шейха, Дубая и Сургута направлены в Домодедово; Махачкалы, Челябинска и Новосибирска – в Шереметьево.

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