



В РФ прогремел взрыв на заводе, где производят "Искандеры"

В пятницу, 4 августа, на территории "Воткинского машиностроительного завода" в российской республике Удмуртия прогремел взрыв.



Как отметили на предприятии, "сработала аппаратура, что сопровождалось хлопком и задымлением".



В результате происшествия никто из сотрудников не пострадал. Что послужило причиной взрыва, официально не раскрывается.



По данным общественного движения "Удмуртия против коррупции", повреждения получил один из корпусов, где производились ракеты, используемые Россией против Украины.



По предварительным данным, взорвалось одно из изделий во время испытания.



На этом предприятии производятся ракеты "Тополь-М" и "Искандер-М".