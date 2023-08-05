Новости » Происшествия
В РФ прогремел взрыв на заводе, где производят "Искандеры"
05.08.2023 13:06 Алина Груднева

В РФ прогремел взрыв на заводе, где производят "Искандеры"

В пятницу, 4 августа, на территории "Воткинского машиностроительного завода" в российской республике Удмуртия прогремел взрыв.

Как отметили на предприятии, "сработала аппаратура, что сопровождалось хлопком и задымлением".

В результате происшествия никто из сотрудников не пострадал. Что послужило причиной взрыва, официально не раскрывается.

По данным общественного движения "Удмуртия против коррупции", повреждения получил один из корпусов, где производились ракеты, используемые Россией против Украины.

По предварительным данным, взорвалось одно из изделий во время испытания.

На этом предприятии производятся ракеты "Тополь-М" и "Искандер-М".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы