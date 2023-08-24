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В РФ продолжают держать за решеткой журналиста WSJ: решение суда
24.08.2023 13:43 Алина Груднева

В РФ продолжают держать за решеткой журналиста WSJ: решение суда

Лефортовский суд Москвы решил продлить американскому журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу срок содержания под стражей по делу о "шпионаже" еще на три месяца.

По данным The Sun, американец останется за решеткой, где находится с марта, минимум до 30 ноября.

Журналист находится в СИЗО почти 150 дней. Ряд  ходатайств об освобождении репортера был отклонен, хотя срок его предварительного заключения истекал 29 мая.  

Сотрудники ФСБ задержали Гершковича 29 марта в Екатеринбурге. После этого его перевезли в Москву, обвинив в "шпионаже".

Госдепартамент США признал Эвана Гершковича неправомерно задержанным, в связи с чем требует его немедленного освобождения.

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