



В РФ продолжают держать за решеткой журналиста WSJ: решение суда

Лефортовский суд Москвы решил продлить американскому журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу срок содержания под стражей по делу о "шпионаже" еще на три месяца.



По данным The Sun, американец останется за решеткой, где находится с марта, минимум до 30 ноября.



Журналист находится в СИЗО почти 150 дней. Ряд ходатайств об освобождении репортера был отклонен, хотя срок его предварительного заключения истекал 29 мая.



Сотрудники ФСБ задержали Гершковича 29 марта в Екатеринбурге. После этого его перевезли в Москву, обвинив в "шпионаже".



Госдепартамент США признал Эвана Гершковича неправомерно задержанным, в связи с чем требует его немедленного освобождения.