



В РФ признали: Крымский мост был слабо защищен от терактов

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что число досмотровых комплексов у Крымского моста со стороны Крыма увеличено до шести.



Чиновница заявила, что после взрыва "была проведена работа над ошибками", сообщает ТАСС. Ковитиди также признала, что защита моста была недостаточно надежной.



"Раньше мы говорили, что [мост защищен] от внешнего воздействия - система противовоздушной обороны достаточно сильная, под водой охраняется мост, с воздуха - но в плане противотеррористических актов оказалась более слабая защита. Мы должны признать свои ошибки, это серьезный просчет. Работа над ошибками проведена, все возможные лазеечки устранены", - заявила Ольга Ковитиди.