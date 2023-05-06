



В РФ полыхают склады с порохом

В субботу, 6 мая, в поселке Первомайский Свердловской области загорелись склады с порохом.



Соответствующие видео опубликовали в социальных сетях.



"Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох", — сообщил представитель экстренных служб.



По его словам, из-за пожара на складах готовится эвакуация местных жителей, которые находятся недалеко от места происшествия. В поселке, находящемся рядом, проживает около 400 человек.



По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

