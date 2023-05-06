В РФ полыхают склады с порохом
В субботу, 6 мая, в поселке Первомайский Свердловской области загорелись склады с порохом.
Соответствующие видео опубликовали в социальных сетях.
"Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох", — сообщил представитель экстренных служб.
По его словам, из-за пожара на складах готовится эвакуация местных жителей, которые находятся недалеко от места происшествия. В поселке, находящемся рядом, проживает около 400 человек.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Склады с порохом загорелись в результате лесного пожара в поселке Первомайский Свердловской области. Готовится эвакуация местных жителей. Гойда!🔥 pic.twitter.com/YSeqSsADxn— Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) May 6, 2023