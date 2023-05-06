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В РФ полыхают склады с порохом
06.05.2023 21:57 Алина Груднева

В РФ полыхают склады с порохом

В субботу, 6 мая, в поселке Первомайский Свердловской области загорелись склады с порохом.

Соответствующие видео опубликовали в социальных сетях.

"Огонь угрожает 18 соседним складам, на которых также хранится порох", — сообщил представитель экстренных служб.

По его словам, из-за пожара на складах готовится эвакуация местных жителей, которые находятся недалеко от места происшествия. В поселке, находящемся рядом, проживает около 400 человек.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
 

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