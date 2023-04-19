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В РФ политологам разослали "подозрительные" статуэтки
19.04.2023 13:37 Алина Груднева

В РФ политологам разослали "подозрительные" статуэтки

Российским политологам начали поступать по почте "подозрительные статуэтки" маршала Жукова.

По данным российского пятого канала, одна из таких посылок пришла Константину Сивкову, который решил не распаковывать посылку, а сразу же обратиться в полицию.

Аналогичные бюсты были заказаны на Константина Исаева, Владислава Шурыгина и Тимофея Сергейча. По версии следствия, статуэтки у автора бюстов Никиты Барина заказал некий мужчина через социальную сеть "ВКонтакте".

Аккаунт якобы был фейковым. А заказ он сделал как "подарки на день волонтера". Предприниматель заверил, что ничего не заподозрил.

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