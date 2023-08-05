



В РФ по тревоге подняли истребитель: что произошло

В России по тревоге в воздух поднят истребитель Су-30 из-за обнаружения над акваторией Черного моря "воздушной цели".



В Министерстве обороны РФ утверждают, что к российской границе приблизился американский беспилотник MQ-9A Ripper.



"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности", — сообщают в оборонном ведомстве РФ.



Утверждается, что дрон, приблизившись к границе, развернулся и полетел в обратном направлении.