



В РФ парню сняли скальп: не понравилась прическа

В подмосковном городе Электросталь неизвестные порезали голову юноше, у которого была необычная прическа. Об этом пишут российские Тelegram-каналы.



"Осторожно, жуткие кадры из подмосковной Электростали! Там 19-летнему юноше сняли скальп за зеленый ирокез", - пишет Тelegram-канал Mash.



Сообщается, что парень подошел к группе мужчин, чтобы попросить сигарету, а те в ответ напали на него за прическу: унизили, обидели, обозвали.



Начался конфликт, а приятели парня сбежали. Напавшие обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, задев часть кожи. Затем - сбежали в неизвестном направлении. Окровавленному парню первую помощь оказали прохожие, они вызвали скорую.



"Я подошел к двум людям нерусской внешности "стрельнуть" сигарету. Состоялся разговор о моем облике, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа", - рассказал юноша.



Сообщается, что сейчас парень чувствует себя "более-менее" и ждет, что скажут ему врачи.