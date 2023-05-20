В РФ опровергли данные о "попытке прорыва диверсантов" в Белгородскую область
В России на официальном уровне опровергли информацию о попытке "прорыва диверсантов" в Белгородскую область.
Соответствующие данные предоставил оперативный штаб региона.
Уточняется, что информация о попытке "прорыва" не соответствует действительности. По данным оперштаба, 19 мая на границе планово велась работа ВС РФ.
Ранее Telegram-канал SHOT распространил информацию, будто около "15 украинских диверсантов", вооруженных до зубов, попытались прорваться через границу, но российские военные "встретили их огнем".