



В РФ опровергли данные о "попытке прорыва диверсантов" в Белгородскую область

В России на официальном уровне опровергли информацию о попытке "прорыва диверсантов" в Белгородскую область.



Соответствующие данные предоставил оперативный штаб региона.



Уточняется, что информация о попытке "прорыва" не соответствует действительности. По данным оперштаба, 19 мая на границе планово велась работа ВС РФ.



Ранее Telegram-канал SHOT распространил информацию, будто около "15 украинских диверсантов", вооруженных до зубов, попытались прорваться через границу, но российские военные "встретили их огнем".

