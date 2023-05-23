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В РФ объявили о новом прорыве ДРГ в Белгородской области
23.05.2023 14:23 Алина Груднева

В РФ объявили о новом прорыве ДРГ в Белгородской области

Небольшие группы так называемых "украинских диверсантов" продолжают стягиваться к Козинке в Белгородской области со стороны границы.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT, со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

"Российские силовики ведут с ними бой. Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ", - сообщает прокремлевский канал.

Первый прорыв на территорию Грайвороновского района накануне совершил Легион "Свобода России".  Его участники сумели закрепиться в нескольких селах.

Утром, 23 мая, стало известно о прорыве "ДРГ" без серьезного сопротивления в поселок Горьковский и село Щетиновка.

Как отметили в Легионе "Свобода России", у РФ нет резервов в Белгородской области для реагирования, поскольку военные либо мертвы, либо ранены, либо находятся в Украине.

Тем временем, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев требует "не брать в плен" членов Легиона, а "уничтожать их как крыс".
 

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