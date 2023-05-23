



В РФ объявили о новом прорыве ДРГ в Белгородской области

Небольшие группы так называемых "украинских диверсантов" продолжают стягиваться к Козинке в Белгородской области со стороны границы.



Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT, со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.



"Российские силовики ведут с ними бой. Также ПВО работает по дронам-разведчикам, которые запускают ВСУ", - сообщает прокремлевский канал.



Первый прорыв на территорию Грайвороновского района накануне совершил Легион "Свобода России". Его участники сумели закрепиться в нескольких селах.



Утром, 23 мая, стало известно о прорыве "ДРГ" без серьезного сопротивления в поселок Горьковский и село Щетиновка.



Как отметили в Легионе "Свобода России", у РФ нет резервов в Белгородской области для реагирования, поскольку военные либо мертвы, либо ранены, либо находятся в Украине.



Тем временем, замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев требует "не брать в плен" членов Легиона, а "уничтожать их как крыс".

