



В РФ обвинили в подрыве авто Прилепина Украину

Российская партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" обвинила в причастности ко взрыву автомобиля прокремлевского писателя Захара Прилепина Украину.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на слова председателя партии Сергея Миронова.



По его словам, Прилепин жив. Подробности по поводу его состояния уточняются. На место происшествия вызвали правоохранительные органы.



"Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт – очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты", - возмутился Миронов.



По его словам, украинцы якобы "вовсю работают прямо в русской глубинке", атакуя идеологов войны в Украине. Миронов обозвал украинцев "террористами".



"Это еще одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической, и начинать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала средств ВС РФ. Призываю к этому военное руководство страны", - добавил он.