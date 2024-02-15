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В РФ нанесен удар по нефтебазе
15.02.2024 08:27 Алина Груднева

В РФ нанесен удар по нефтебазе

В ночь на 15 февраля в Курской области нефтебаза подверглась удару беспилотника.

По данным российских СМИ, для атаки, в которой традиционно обвинили Украину, использовались два дрона.

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В результате удара по нефтебазе вспыхнул пожар. Загорелись как минимум три резервуара, один из которых частично обрушился.

По словам губернатора региона Романа Старовойта, информация о жертвах не поступала.

"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - сказал он.

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