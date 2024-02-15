



В РФ нанесен удар по нефтебазе

В ночь на 15 февраля в Курской области нефтебаза подверглась удару беспилотника.



По данным российских СМИ, для атаки, в которой традиционно обвинили Украину, использовались два дрона.



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В результате удара по нефтебазе вспыхнул пожар. Загорелись как минимум три резервуара, один из которых частично обрушился.



По словам губернатора региона Романа Старовойта, информация о жертвах не поступала.



"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - сказал он.