



В РФ "наказали" американку за выгул теленка на Красной площади

В России "наказали" американку Алисию Дэй, которую 31 января задержали за выгул теленка на Красной площади.



По данным ТАСС, Миграционная служба Москвы запретила женщине въезд в РФ на 40 лет.



О соответствующем решении было объявлено в Троицком суде. Соответствующая мера "наказания" будет действовать до 13 февраля 2063 года.



На Дэй составлен протокол по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ ("Нарушение иностранцем правил въезда или режима пребывания в РФ"). Согласно материалам дела, американка въехала в РФ по туристической визе. В стране она жила без регистрации, которую не оформила, поскольку даже не знала, что это нужно делать.



В полиции на нее составили сразу два протокола. Первый - о нарушении порядка проведения демонстрации, второй - о неповиновении сотруднику полиции. В итоге, женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей и подвергли ее административному аресту на 13 суток.



Как сообщает "Медуза", американка объяснила свою прогулку с теленком по Красной площади. По словам Дэй, она приобрела животное на "Авито", чтобы спасти его от забоя. После этого она решила "показать ему страну". Уточняется, что это не первый случай, когда женщина вела себя подобным образом. Например, в 2019 году в Лондоне она выгуляла свинью, а в прошлом году - барана в Варшаве.