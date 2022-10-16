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В РФ начали поступать похоронки на новоиспеченных "мобиков"
16.10.2022 13:34 Алина Груднева

В РФ начали поступать похоронки на новоиспеченных "мобиков"

В Россию поступают похоронки с сообщениями о гибели в Украине новоиспеченных мобилизованных. 

 
По данным The Guardian, российские солдаты погибли спустя несколько недель после старта частичной мобилизации в РФ.
 
"Первые гробы сейчас возвращаются в Россию из Украины, привозя останки простых россиян, которым сначала обещали скорую "спецоперацию", а теперь призвали идти воевать". По мнению западных журналистов, их смерть "может стать еще одним переломным моментом для России", - сказано в сообщении.
 
На этой неделе в Челябинской области сообщили о смерти пяти мобилизованных, в Красноярском крае - о четырех. 
 
Также в РФ наблюдается рост количества смертей в военкоматах - как минимум 14 человек. 

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