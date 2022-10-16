



В РФ начали поступать похоронки на новоиспеченных "мобиков"

В Россию поступают похоронки с сообщениями о гибели в Украине новоиспеченных мобилизованных.

По данным The Guardian, российские солдаты погибли спустя несколько недель после старта частичной мобилизации в РФ.

"Первые гробы сейчас возвращаются в Россию из Украины, привозя останки простых россиян, которым сначала обещали скорую "спецоперацию", а теперь призвали идти воевать". По мнению западных журналистов, их смерть "может стать еще одним переломным моментом для России", - сказано в сообщении.

На этой неделе в Челябинской области сообщили о смерти пяти мобилизованных, в Красноярском крае - о четырех.

Также в РФ наблюдается рост количества смертей в военкоматах - как минимум 14 человек.