



В РФ на трассе "Дон" в снежном плену оказались тысячи автомобилей

В Ростовской области, в четырех районах которой из-за аномального снегопада со вчерашнего дня введен режим чрезвычайной ситуации, застряли 33 автобуса. В них находятся 766 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.



Вечером 30 марта в Ростовской области из-за сильного снегопада и метели было перекрыто движение в обоих направлениях по федеральной автомобильной трассе М-4 "Дон". На дороге возникли заторы до 70 километров. Сообщается, что в пробке оказались около 600 грузовиков и тысячи легковых автомобилей.



К утру 31 марта протяженность затора на трассе "Дон" сумели сократить до 30 километров, сообщило МЧС РФ. На разных участках трассы развернули семь мобильных и восемь стационарных пунктов обогрева и питания. В них находится 171 человек, в том числе 56 детей. Власти пообещали организовать подвоз топлива и продуктов для застрявших автомобилистов.



Региональное МЧС отправило на расчистку дороги более 150 единиц техники. Для того, чтобы эвакуировать с трассы заблокированные автомобили, спасатели в некоторых местах срезали металлическое ограждение на разделительной полосе и создали "карманы" для проезда автомобилей.



"Пошли первые фуры в направлении Москвы", – сказал представитель МЧС.



Днем 30 марта на Ростовскую область обрушился циклон с обильными осадками в виде снега, местами был сильный ветер. В результате на трассе М-4 "Дон" было перекрыто движение на 76 километрах дороги; пять поездов отстали от графика; без электричества остались почти 35 тысяч человек в восьми районах и три города.



В пяти муниципалитетах области – городе Шахты, Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах – ввели режим чрезвычайной ситуации.