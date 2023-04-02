



В РФ мобилизованный взял в заложники сослуживцев, узнав о гибели племянников

Вечером 1 апреля в Брянской области мобилизованный взял в заложники сослуживцев. Он сделал это после того, как узнал, что двое его племянников погибли в ходе боевых действий в Украине.



По информации изданий "База" и Astra, инцидент произошел в доме культуры в деревне Плавна Брянской области. Там временно дислоцировалась военная часть 44073. В заложниках были пятеро мобилизованных рядовых и три офицера. Предположительно, один из заложников смог связаться с экстренными службами.



Захватчик – 35-летний Дмитрий Д., мобилизованный из Чапаевска Самарской области был вооружен автоматом и гранатами. По предварительным данным, захвативший заложников не выдвигал никаких требований. После прибытия спецслужб он сдался.



Мобилизация в России и на оккупированных ею территориях была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. От мобилизованных регулярно поступают жалобы на то, что их переводят в штурмовые роты без достаточной подготовки. Также они жалуются на недостаток снабжения, жестокое обращение со стороны командиров, и на то, что командование бросает их.