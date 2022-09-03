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В РФ ищут добровольцев на войну в Украине среди сотрудников РЖД
03.09.2022 21:38 Алина Груднева

В РФ ищут добровольцев на войну в Украине среди сотрудников РЖД

В России начали набор добровольцев среди сотрудников РЖД для участия в боевых действиях в Украине.

 
Соответствующий документ в Facebook опубликовал глава российской правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов.
 
Уточняется, что РЖД поручили найти среди своих гражданских работников 10 тысяч добровольцев на "краткосрочный контракт" на войну в Украину. 
 
Всем добровольцам пообещал до 300 тысяч рублей ежемесячной зарплаты и единоразовую выплату в размере 200 тысяч при заключении контракта.

В РФ ищут добровольцев на войну в Украине среди сотрудников РЖД
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