



В РФ ищут добровольцев на войну в Украине среди сотрудников РЖД

В России начали набор добровольцев среди сотрудников РЖД для участия в боевых действиях в Украине.

Соответствующий документ в Facebook опубликовал глава российской правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов.

Уточняется, что РЖД поручили найти среди своих гражданских работников 10 тысяч добровольцев на "краткосрочный контракт" на войну в Украину.

Всем добровольцам пообещал до 300 тысяч рублей ежемесячной зарплаты и единоразовую выплату в размере 200 тысяч при заключении контракта.