



В РФ губернаторы разбираются с военкоматами из-за незаконной мобилизации

В России губернаторы некоторых областей критикуют военные комиссариаты из-за незаконной мобилизации.

Об этом сообщают российские СМИ.

Они, в частности, обещают "разобраться". С критикой выступили губернаторы Белгородской, Владимирской областей, Саратовской, Магаданской областей Севастополя и глава Якутии

"За последние три дня ко мне поступили жалобы от жителей области по поводу того, как проходит частичная мобилизация: в каких-то случаях военкоматы призывали студентов, в каких-то — представителей важных для экономики и региона профессий. Каждую жалобу персонально отработали с военкоматом", - сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, удалось помочь уже 75 жителям области при "полном понимании и содействии военкомата".