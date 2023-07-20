



В результате ударов Израиля в Сирии погибли трое боевиков “Хизбаллы”

Вчера рано утром в результате авиаударов Израиля вблизи столицы Сирии Дамаска трое боевиков режима президента Башара Асада были убиты и еще четверо ранены, сообщил военный наблюдатель, пишет Borneo Bulletin.



Ранее сообщалось, что в результате ночных обстрелов были ранены два солдата. Бомбардировке подверглись “определенные позиции в окрестностях Дамаска”.



Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека информирует, что среди целей были склады, которые использовала “Хизбалла” в Ливане.



Неправительственная мониторинговая группа, которая имеет обширную сеть источников в стране, заявила, что удары также были нанесены по позициям элитной четвертой дивизии сирийской армии возле аэропорта в городе Димас. По данным мониторингового центра, в результате ударов были убиты боевики, связанные с Ираном.



Ранее агентство SANA заявляло, что большинство ракет было перехвачено сирийскими системами ПВО, а Мониторинговый центр сообщил, что в результате налета возникли пожары.



