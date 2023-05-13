



В результате падения вертолетов и самолетов в Брянской области погибли 9 человек





13 мая в Брянской области разбились два вертолета Ми-8 и истребители Су-34 и Су-35. Ни один член экипажа не выжил, количество погибших, по предварительным данным, составляет 9 военных РФ, сообщают российские СМИ.



Власти области признали падение только одного вертолета. РосСМИ пишут, что 4 борта входили в одну авиагруппу. Самолеты должны были нанести ракетно-бомбовый удар по Черниговской области, а вертолеты — подстраховать их. Российские СМИ сообщают, что самолеты и вертолеты могли быть сбиты практически одновременно у границы с Украиной.



Российские Телеграмм-каналы сообщили, что в результате падения погибли все 9 членов экипажей: три члена экипажа Ми-8, упавшего в городе Клинцы; три члена экипажа Ми-8, упавшего в Унецком районе; два пилота Су-34 погибли в селе Нижняя; в селе Сурецкий Муравей погиб пилот Су-35.



Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз признал падение лишь одного вертолета после двух часов от появления первых сообщений о падении.



По его словам, 51-летняя женщина получила ожоги, повреждены 5 домов.



Пока нет единой версии причины падения вертолётов и самолетов. По одной из версий, борты сбила ПВО РФ, по другой — авиагруппа попала в авиазасаду.4



