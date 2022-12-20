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В результате обстрела разрушена железная дорога в брянской области
20.12.2022 08:00 Аркадий Бочаровский

В результате обстрела разрушена железная дорога в брянской области


Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в регионе повреждены железнодорожные пути, расположенные неподалеку от поселка Суземка.

Он уточнил, что в настоящий момент для местных жителей организовано автобусное движение.

«В результате удара украинских военных по поселку Суземка были повреждены железнодорожные пути. До их восстановления для местных жителей будет организовано автобусное сообщение», - добавил Богомаз.

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