



В результате обстрела разрушена железная дорога в брянской области



Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в регионе повреждены железнодорожные пути, расположенные неподалеку от поселка Суземка.



Он уточнил, что в настоящий момент для местных жителей организовано автобусное движение.



«В результате удара украинских военных по поселку Суземка были повреждены железнодорожные пути. До их восстановления для местных жителей будет организовано автобусное сообщение», - добавил Богомаз.