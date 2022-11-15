



В результате обстрела райцентра в белгородской области убиты три человека

Три человека погибли и еще трое пострадали в результате «вечернего обстрела» города Шебекино, расположенного в Белгородской области на границе с Украиной.



Об обстреле сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, еще троих человек госпитализировали.



Губернатор заявил, что основной удар пришелся на двухэтажный жилой дом, в нем повреждены кровля и отопление. В двух соседних двухэтажных домах выбило окна. Как пишет издание «7×7», снаряд попал в магазин «Хрусталь Белогорья». Местные телеграм-каналы публикуют фото и видео с места происшествия.



