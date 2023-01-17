



В результате обстрела белгородской области убиты пять срочников

Канал "осторожно, новости", сообщает о гибели пяти военнослужащих срочной службы: "Пятеро военнослужащих погибли при обстреле Шебекино в Белгородской области.



По нашим данным, во время вчерашнего обстрела со стороны Украины был нанесен удар по позициям российских военных. В результате произошло попадание в административное здание, погибло пять солдат срочной службы (всем около 20 лет). Также ранения получили еще двое военных, они с осколочными ранениями доставлены в больницу Белгорода".



В то же время, власти утверждают, что потреь нет. «В результате обстрела окраин города Шебекино пострадавших нет. Есть повреждения линий электропередачи. Энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории продолжается», – сообщил губернатор.