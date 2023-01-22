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В результате массовой стрельбы в Калифорнии погибли девять человек
22.01.2023 14:13 Наталья Богинская

В результате массовой стрельбы в Калифорнии погибли девять человек


Девять человек погибли в результате массовой стрельбы в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, поздно вечером в субботу, сообщил департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

“Детективы отдела по расследованию убийств шерифа округа Лос-Анджелес помогают полицейскому управлению Монтерей-Парк вести расследование смерти от стрельбы. Погибли девять человек”, – говорится в кратком заявлении департамента.

По сообщениям американских СМИ, стрельба произошла после 22:00 в танцевальном клубе во время фестиваля празднования Китайского Лунного Нового года в Монтерей-парке. Накануне фестиваль посетили десятки тысяч человек.

“Наши сердца сочувствуют тем, кто потерял близких сегодня вечером в нашем соседнем городе Монтерей-Парк, где только что произошла массовая стрельба”, – написал в Twitter городской инспектор Лос-Анджелеса Кеннет Мехиа.

По словам очевидцев, стрельбу открыл мужчина с автоматом. Подозреваемый разыскивается полицией.
 

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