



В результате крипто-мошенничества и взломов в апреле было похищено $103 млн

Криптоэксплойты, мошенничества и хакерские атаки в апреле практически не проявляли признаков затишья: за месяц у криптопроектов и инвесторов было похищено более $103 млн средств.



30 апреля компания CertiK, занимающаяся криптобезопасностью и аудитом, опубликовала апрельский обзор криптоэксплойтов, афер и взломов, показав, что общий объем средств, потерянных в апреле, составил $103,7 млн, в результате чего общий объем потерь с начала года достиг $429,7 млн.



Месяц был особенно омрачен крупными криптоэксплойтами, такими как потеря $25,4 млн в результате взлома нескольких торговых MEV-ботов 3 апреля, кража $22 млн в результате взлома горячего кошелька биржи Bitrue и взлом южнокорейской биржи GDAC, приведший к потере $13 млн.



Согласно базе данных Rekt Database, в апреле было зафиксировано более 50 криптоэксплойтов, мошенничеств, взломов и краж. Более того, значительная часть из них была связана с мемкоинами.