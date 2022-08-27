



В результате израильской атаки взорвался склад с тысячью ракет



Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщила о результатах израильской атаки в районе базы Масайяф.



В результате атаки взорваны склады проиранских милиций, на которых находилось около тысячи ракет.



Речь идет о ракетах средней дальности, на производство которых “научно-исследовательский центр Корпуса стражей исламской революции” потратил год.



В ходе атаки был тяжело ранен сирийский офицер. Позднее он скончался в госпитале. В результате взрывов также ранены 14 гражданских лиц.



По сообщениям сирийских источников вторичные взрывы на базе Масайяф продолжались много часов и причинили большой ущерб окружающим жилым районам.



Также сообщается о том, что был нанесен удар по складам Хизбаллы в Тартусе.