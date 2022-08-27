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В результате израильской атаки взорвался склад с тысячью ракет
27.08.2022 19:04 Аркадий Бочаровский

В результате израильской атаки взорвался склад с тысячью ракет


Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщила о результатах израильской атаки в районе базы Масайяф.

В результате атаки взорваны склады проиранских милиций, на которых находилось около тысячи ракет.

Речь идет о ракетах средней дальности, на производство которых “научно-исследовательский центр Корпуса стражей исламской революции” потратил год.

В ходе атаки был тяжело ранен сирийский офицер. Позднее он скончался в госпитале. В результате взрывов также ранены 14 гражданских лиц.

По сообщениям сирийских источников вторичные взрывы на базе Масайяф продолжались много часов и причинили большой ущерб окружающим жилым районам.

Также сообщается о том, что был нанесен удар по складам Хизбаллы в Тартусе.

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