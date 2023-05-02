В результате израильских ударов аэропорт Алеппо полностью выведен из строя
Израиль нанес авиаудары по аэропорту в северном сирийском городе Алеппо в понедельник вечером сообщили сирийские государственные СМИ.
Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по международному аэропорту Алеппо и другим объектам на окраине города.
Оно сообщило, что аэропорт не работает из-за сильных повреждений в результате атаки.
В результате ударов погиб один сирийский солдат, еще пять солдат и два гражданских лица получили ранения, сообщает SANA.