Новости » Происшествия
В результате израильских ударов аэропорт Алеппо полностью выведен из строя
02.05.2023 08:12 Аркадий Бочаровский

В результате израильских ударов аэропорт Алеппо полностью выведен из строя


Израиль нанес авиаудары по аэропорту в северном сирийском городе Алеппо в понедельник вечером сообщили сирийские государственные СМИ.

Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по международному аэропорту Алеппо и другим объектам на окраине города.

Оно сообщило, что аэропорт не работает из-за сильных повреждений в результате атаки.

В результате ударов погиб один сирийский солдат, еще пять солдат и два гражданских лица получили ранения, сообщает SANA.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы