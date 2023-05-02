



В результате израильских ударов аэропорт Алеппо полностью выведен из строя



Израиль нанес авиаудары по аэропорту в северном сирийском городе Алеппо в понедельник вечером сообщили сирийские государственные СМИ.



Государственное информационное агентство Сирии SANA сообщило, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по международному аэропорту Алеппо и другим объектам на окраине города.



Оно сообщило, что аэропорт не работает из-за сильных повреждений в результате атаки.



В результате ударов погиб один сирийский солдат, еще пять солдат и два гражданских лица получили ранения, сообщает SANA.

