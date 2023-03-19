



В результате циклона “Фредди” в Малави погибли уже более 400 человек

Число погибших от тропического циклона "Фредди" в Малави превысило 400 человек. Об этом заявило министерство чрезвычайных ситуаций Малави.



В частности, на юге Малави, где бушевал циклон “Фредди”, были обнаружены еще тела. Таким образом, общее число погибших достигло по меньшей мере 438 человек.



Отмечается, что непогода лишила крова почти 350 тыс. человек. Для них было развернуто полтысячи лагерей.



Общее количество травмированных достигло 918, и еще 282 человека считаются пропавшими без вести.



В пострадавших от циклона регионах продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому количество жертв может возрасти. Циклон "Фредди" второй раз за месяц обрушился на сушу в южной части Африки, став самым продолжительным и сильным тропическим штормом в Южном полушарии.

