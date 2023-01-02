



В результате атаки беспилотника поврежден энергообъект в брянской области

Украинский беспилотник атаковал Климовский район Брянской области, поврежден объект энергоснабжения, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.



"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.