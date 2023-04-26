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В ресторане в Иерусалиме взорвался газовый баллон: есть раненые
26.04.2023 18:25 Алина Груднева

В ресторане в Иерусалиме взорвался газовый баллон: есть раненые

В среду, 26 апреля, в одном из ресторанов Иерусалима взорвался газовый баллон.

После этого вспыхнул пожар.

В результате происшествия тяжелые травмы и ранения средней степени тяжести получили три человека.

Прибывшие на вызов медики оказали им первую помощь, после чего доставили раненых в больницу "Хадасса Эйн-Керем".

Уточняется, что 45-летний мужчина и 30-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии с ожогами всех частей тела. 62-летний пострадавший получил черепно-мозговую травму средней степени тяжести.

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