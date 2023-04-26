В ресторане в Иерусалиме взорвался газовый баллон: есть раненые
В среду, 26 апреля, в одном из ресторанов Иерусалима взорвался газовый баллон.
После этого вспыхнул пожар.
В результате происшествия тяжелые травмы и ранения средней степени тяжести получили три человека.
Прибывшие на вызов медики оказали им первую помощь, после чего доставили раненых в больницу "Хадасса Эйн-Керем".
Уточняется, что 45-летний мужчина и 30-летний мужчина находятся в тяжелом состоянии с ожогами всех частей тела. 62-летний пострадавший получил черепно-мозговую травму средней степени тяжести.