



В религиозном квартале Петах-Тиквы разрисовали стены свастиками

За несколько дней до Рош ха-Шана в районе Хадар-Ганим в Петах-Тикве жители религиозного квартала, отправившиеся рано утром на молитву, обнаружили несколько граффити со свастиками на стене.



Жители квартала назвали это провокацией и попыткой нанести психологический удар по евреям. “Город Петах-Тиква уже познал преступления ненависти с участием молодых людей из неонацистского движения, которые осквернили Большую городскую синагогу”, — добавили они, имея в виду события прошлых лет.



На всю страну прогремел возмутительный инцидент 2018 года, когда расписали свастиками и символами СС центральный фасад синагоги “Микдаш Моше” в Петах-Тикве. Помимо синагоги в ту ночь пострадали еще два городских здания, которые разрисовали нацистскими символами - отделение Министерства здравоохранения и здание “Битуах леуми”. По горячим следам был задержан сам вандал, местный житель, оказавший бурное сопротивление полиции.



Около 10 лет назад, в Петах-Тикве после серии актов вандализма было арестовано несколько молодых людей, которые признались, что принадлежали к некой секте нацистского толка. Их приговорили к тюремному заключению после того, как они также признались помимо вандализма в нападениях на иностранных граждан, ультраортодоксов и в убийстве животных.