



В Реховоте сгорела машина сестры Эяля Голана



Следователи Реховота и пожарные и спасатели города выясняют обстоятельства возгорания трех автомобилей, принадлежащих Майе, сестре певца Эяля Голана, его близкому другу и соседу, живущему рядом с комплексом. Инцидент произошел сегодня (в субботу) в полдень на улице Осишкин в городе.



На место происшествия прибыли пожарные из местной пожарной части и быстро потушили огонь. Полицейские следователи собрали показания соседей и прохожих, которые стали свидетелями пожара: "Мы вышли на улицу и вдруг увидели густой дым со стороны парковки. Всего через несколько минут приехали полицейские и пожарные и расспросили соседей о пожаре, - повторил один из соседей, - я живу здесь уже несколько лет, и никогда не было подобного инцидента. Очень странно".



Следователь по делам о поджогах в пожарной части Реховота начал расследование обстоятельств пожара. Пожарные расследуют, в частности, подозрения в поджоге. "Весь вопрос о поджоге машин находится в стадии расследования. У нас нет окончательных выводов о том, что произошло", - пояснил представитель пожарной охраны.



