



В Реховоте 7-летняя девочка перенесла остановку сердца

За несколько минут до наступления Шаббата в прошлую пятницу семья вызвала скорую помощь, когда их 7-летняя дочь потеряла сознание после внезапной остановки сердца в Реховоте.



Сообщается, что первыми на вызов прибыли волонтеры "Хацалы" Голан Леви и Яир Биезунер. До их прибытия семья девочки отчаянно пыталась привести ее в чувство. Волонтеры, быстро оценив ситуацию, оказали неотложную помощь: делали искусственное дыхание и использовали дефибриллятор.



"Она получила два разряда током от дефибриллятора. После третьего разряда она очнулась, но затем пульс снова пропал", - сказал Голан.



Спустя десять минут к волонтерам United Hatzalah присоединились еще несколько врачей-реаниматологов, которые подключили кардиомонитор и начали вводить лекарства. Врачам пришлось применить дефибриллятор еще четыре раза, прежде чем пульс девочки стабилизировался.



Затем ребенка доставили в больницу, Яир оставался с младшими братьями и сестрами девочки, пока на место происшествия не прибыли члены подразделения "Хацалы" по психотравмам и кризисному реагированию.



Размышляя об этом инциденте, волонтер отметил: "У меня такое чувство, что мы получили небесную помощь, благодаря которой удалось спасти эту девочку. За несколько мгновений до поступления вызова я закончил оказывать помощь пострадавшим в автокатастрофе и по какой-то причине решил припарковать свой амбуцикл прямо у ворот своего дома, чего я обычно не делаю. Это сэкономило мне драгоценные секунды. Не говоря уже о том, что амбуциклы - это невероятная техника. Они помогли нам спасти жизнь этой девочки и предотвратить слишком долгое кислородное голодание ее мозга. У меня мурашки по коже, когда я говорю об этом".

