



Русский Добровольческий Корпус: Пригожин - патриот России

"Русский добровольческий корпус" опубликовал заявление относительно происходящего между минобороны РФ и ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.



"Евгений Пригожин за минувший год войны превратился из «сумрачного повара Путина» в самостоятельную политическую фигуру. Война стала невероятным трамплином для хозяина корпорации «Конкорд»: он стал основным источником новостей и даже шоу. Яркие эмоциональные выступления, перепалки, а порой и настоящие обвинения в адрес высшего военного руководства страны запомнились всем. Совсем недавно Пригожин совершил даже нечто вроде предвыборного тура", - сказано в сообщени.



В РДК думают, что хотя они и стоят по разные стороны баррикад и имеют разную точку зрения на будущее РФ, но вполне могут назвать его патриотом России, "без сарказма и иронии".



"Напряжение в высших эшелонах власти РФ росло, санкции и неудачи на фронте усилили процессы "гниения и распада", - сказано в заявлении.



