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В Рамле взорвался автомобиль: есть раненый
06.04.2023 13:53 Алина Груднева

В Рамле взорвался автомобиль: есть раненый

Днем, 6 апреля, в Рамле взорвался автомобиль, в результате чего мужчина получил тяжелые ранения.

По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство.

Прибывшие на место происшествия медики оказали раненому экстренную помощь.

После этого мужчину госпитализировали в Медицинский центр Асаф Арофе. Полиция приступила к расследованию.

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