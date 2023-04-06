



В Рамле взорвался автомобиль: есть раненый

Днем, 6 апреля, в Рамле взорвался автомобиль, в результате чего мужчина получил тяжелые ранения.



По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство.



Прибывшие на место происшествия медики оказали раненому экстренную помощь.



После этого мужчину госпитализировали в Медицинский центр Асаф Арофе. Полиция приступила к расследованию.