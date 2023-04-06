В Рамле взорвался автомобиль: есть раненый
Днем, 6 апреля, в Рамле взорвался автомобиль, в результате чего мужчина получил тяжелые ранения.
По предварительным данным, сдетонировало взрывное устройство.
Прибывшие на место происшествия медики оказали раненому экстренную помощь.
После этого мужчину госпитализировали в Медицинский центр Асаф Арофе. Полиция приступила к расследованию.
חשד לניסיון חיסול: פצוע בינוני-קשה בפיצוץ רכב ברמלה | כל הפרטים >> https://t.co/ds08aKxKFk@SivanSisay pic.twitter.com/w2cg9fwAkL— כאן חדשות (@kann_news) April 6, 2023