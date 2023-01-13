



В Рамле убит криминальный "арбитр" клана Джаруши, полиция полиция ждет насилия



Али Джаруши, "арбитр" преступной семьи Джаруши, был убит сегодня ночью (между четвергом и пятницей) выстрелами в районе Джуариш в Рамле. Мужчина самостоятельно добрался до больницы "Шамир Ассаф Ха Рофе", где врачам пришлось констатировать его смерть.



Полиция начала расследование и поиск виновных в стрельбе в этом районе, но подозреваемые пока не арестованы. В район прибыли крупные силы, опасаясь волны ликвидаций возмездия.

