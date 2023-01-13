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В Рамле убит криминальный "арбитр" клана Джаруши, полиция полиция ждет насилия
13.01.2023 11:31 Аркадий Бочаровский

В Рамле убит криминальный "арбитр" клана Джаруши, полиция полиция ждет насилия


Али Джаруши, "арбитр" преступной семьи Джаруши, был убит сегодня ночью (между четвергом и пятницей) выстрелами в районе Джуариш в Рамле. Мужчина самостоятельно добрался до больницы "Шамир Ассаф Ха Рофе", где врачам пришлось констатировать его смерть. 

Полиция начала расследование и поиск виновных в стрельбе в этом районе, но подозреваемые пока не арестованы. В район прибыли крупные силы, опасаясь волны ликвидаций возмездия.
 

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