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В Рамле на мужчину с детьми рухнуло дерево
19.07.2023 16:00 Алина Груднева

В Рамле на мужчину с детьми рухнуло дерево

В среду, 19 июля, в Рамле возле детского сада дерево рухнуло на мужчину и двух его сыновей.

По данным 14 канала, пострадавшие в этот момент находились возле выхода из детского учреждения.

Чудом, им удалось получить лишь легкие травмы. Пострадавших доставили медицинский центр "Асаф ха-Рофе" в городе Беэр-Яков.

Мужчина и двое его сыновей проходят обследование. По словам местных жителей, об опасности этого дерева они неоднократно предупреждали муниципалитет.

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