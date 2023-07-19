



В Рамле на мужчину с детьми рухнуло дерево

В среду, 19 июля, в Рамле возле детского сада дерево рухнуло на мужчину и двух его сыновей.



По данным 14 канала, пострадавшие в этот момент находились возле выхода из детского учреждения.



Чудом, им удалось получить лишь легкие травмы. Пострадавших доставили медицинский центр "Асаф ха-Рофе" в городе Беэр-Яков.



Мужчина и двое его сыновей проходят обследование. По словам местных жителей, об опасности этого дерева они неоднократно предупреждали муниципалитет.