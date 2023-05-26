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В Рамбам за сутки поступило пять человек с огнестрельными ранениями
26.05.2023 12:54 Алина Груднева

В Рамбам за сутки поступило пять человек с огнестрельными ранениями

В больницу Рамбам за сутки поступили пять человек с огнестрельными ранениями, полученными в разных инцидентах.

Об этом сообщили в медицинском учреждении.

В полночь со среды на четверг за помощью обратился 28-летний мужчина. В 3 часа ночи между в больницу поступили еще двое жителей Нацерет в возрасте 24 и 25 лет.

Также ночью в больницу поступили 20-летний молодой человек и 23-летний житель Тамры. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.
 

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