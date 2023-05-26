



В Рамбам за сутки поступило пять человек с огнестрельными ранениями

В больницу Рамбам за сутки поступили пять человек с огнестрельными ранениями, полученными в разных инцидентах.



Об этом сообщили в медицинском учреждении.



В полночь со среды на четверг за помощью обратился 28-летний мужчина. В 3 часа ночи между в больницу поступили еще двое жителей Нацерет в возрасте 24 и 25 лет.



Также ночью в больницу поступили 20-летний молодой человек и 23-летний житель Тамры. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

