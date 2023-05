В Рамалле арестован палестинец, подозреваемый в сбыте оружия

Израильские правоохранители арестовали в Рамалле палестинца, подозреваемого в незаконном сбыте оружия.



В Twitter опубликовали видео операции.



Уточняется, что подозреваемого задержали в автосалоне офицеры элитного Подразделения 33, известного как "Гидеоним", которое входит в состав "Лахав 433".



Задержанного передали ШАБАКу для дальнейшего допроса. Расследование продолжается.







