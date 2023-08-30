



В районе Севастопольской бухты прогремели взрывы

Ночью 30 августа взрывы раздавались и в РФ, и в Украине, в частности, во временно оккупированном Крыму. Так сообщили так называемые "власти" Севастополя, взрывы слышны были в районе Севастопольской бухты.



"В районе Севастопольской бухты по предварительной информации силы ППДО отражают атаки вражеских беспилотников с моря", - сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.



Telegram-канал "Крымский ветер" опубликовал видео якобы работы российской ПВО в районе оккупированного Севастополя.





Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами украинских военных по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.